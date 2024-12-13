Ракурсhttps://racurs.ua/
росія атакувала Україну 93 ракетами, - Зеленський.
росія атакувала Україну 93 ракетами, — Зеленський.https://racurs.ua/ua/n202121-rosiya-atakuvala-ukrayinu-93-raketamy-zelenskyy.htmlРакурс
росія атакувала Україну 13 грудня 93 ракетами та 200 дронами.
.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.
Серед запущених ракет щонайменше одна була північнокорейська. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16.
Це такий «мирний» план путіна — знищити все. Це так він хоче «перемовин» — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар — масова реакція. Тільки так зупиняється терор. Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні «петріоти», щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет, — написав президент у Телеграм.