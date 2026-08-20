Украинская ПВО ночью обезвредила 186 российских целей. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вночі 20 серпня масовано атакувала Україну.

Київська область зазнала удару балістичними ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400, які летіли із Курської, Ростовської та Брянської областей РФ. Також ворог запустив 36 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Іскандер-К/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської областей та вісім крилатих ракет «Калібр» із Новоросійська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Крім того, в нічній атаці окупанти застосували два баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 168 ударних БпЛА типу Shahed (майже половина із них були реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Курська, Міллерово, Орла й Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Криму та Донецька.

Основним напрямком удару була Київщина. Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Заявляється, що на півночі, півдні, сході та в центрі країни знешкоджені:

31 крилата ракета Х-101/Іскандер-К/Х-59,

8 крилатих ракет «Калібр»,

два баражуючі боєприпаси «Бандероль»,

145 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів.

Було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

У Повітряних силах поінформували, що ворожа атака триває — в українському повітряному просторі фіксуються декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 20 серпня атакували Київ балістикою, крилатими ракетами та реактивними дронами. Загинули 11 осіб, а ще 33 постраждали. Наслідки атаки, а саме пожежі та руйнування, зафіксовані на понад 12 локаціях у трьох районах — Святошинському, Дарницькому та Солом’янському.

А на Київщині у Броварському та Бориспільському районах спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. Наразі відомо про одного загиблого та сімох травмованих. Пошкоджено приватні будинки, склади, автозаправна станція, багатоповерхівка та автомобілі.