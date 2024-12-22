Ночью ПВО сбила 52 дрона - где падали "шахеды"

https://racurs.ua/n202408-nochu-pvo-sbila-52-drona-gde-padali-shahedy.html

Ракурс

Українська ППО у ніч на 22 рудня збивала «шахеди» у 12 областях. Росіяни атакували Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. Також зафіксовано пуск балістичної ракети Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.