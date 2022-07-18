Венедиктова прокомментировала свое отстранение от должности генпрокурора — готова отчитаться Радеhttps://racurs.ua/n172809-venediktova-prokommentirovala-svoe-otstranenie-s-doljnosti-genprokurora-gotova-otchitatsya-rade.htmlРакурс
Ірина Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора.
Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар, — написала Венедіктова, яку президент 17 липня відсторонив з посади.
Вона готова прийти у Раду на звіт до нардепів, якщо відповідна постанова про її звільнення буде зареєстрована в стінах українського парламенту.
Венедіктова стверджує, що не має наміру сперечатися із думкою чи рішенням президента, а «процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом».
Володимир Зеленський тимчасово залишив керувати Офісом генпрокурора Олексія Симоненка, який був заступником Венедіктової.