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Ракурс
Венедиктова прокомментировала свое отстранение с должности генпрокурора — готова отчитаться Раде

Венедиктова прокомментировала свое отстранение от должности генпрокурора — готова отчитаться Раде

18 июл 2022, 19:17
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Ірина Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора.



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Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар, — написала Венедіктова, яку президент 17 липня відсторонив з посади.

Вона готова прийти у Раду на звіт до нардепів, якщо відповідна постанова про її звільнення буде зареєстрована в стінах українського парламенту.

Венедіктова стверджує, що не має наміру сперечатися із думкою чи рішенням президента, а «процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом».

Володимир Зеленський тимчасово залишив керувати Офісом генпрокурора Олексія Симоненка, який був заступником Венедіктової.

Источник: Ракурс


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