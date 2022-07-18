Ірина Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора.

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Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар, — написала Венедіктова, яку президент 17 липня відсторонив з посади.