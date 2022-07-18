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Ракурс
Россияне в Украине деморализованы из-за постоянного переноса сроков ротации

Россияне в Украине деморализованы из-за постоянного переноса сроков ротации — Генштаб

18 июл 2022, 18:55
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Особовий склад окупаційних військ рф деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації.



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Генштаб повідомив, що загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.

Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України.

Інші тези вечірнього зведення Генштабу за 18 липня такі:

  • війська росії обстріляли 71 населений пункт і район на Донбасі, на Сіверському, Харківському і Південнобузькому напрямках;

  • на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє положення на напрямку Ізюм — Барвінкове. ЗСУ відкинули росіян назад, коли ті намагалися просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки;

  • на Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ;

  • окупанти безуспішно атакували на напрямках Білогорівка — Григорівка, Золотарівка — Верхньокам’янське, Золотарівка — Серебрянка та Лисичанський НПЗ — Верхньокам’янське. Бої тривають;

  • ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС;

  • на Авдіївському напрямку ворог активізував бої — він намагався покращити положення на напрямку Верхньоторецьке — Кам’янка, але зазнав втрат та відійшов;

  • на Південнобузькому напрямку противник стоїть у обороні і намагається утримати зайняті рубежі;

  • у Чорному морі окупанти тримають два носії крилатих ракет.

Источник: Ракурс


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