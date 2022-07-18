Россияне в Украине деморализованы из-за постоянного переноса сроков ротации

https://racurs.ua/n172808-rossiyane-v-ukraine-demoralizovany-iz-za-postoyannogo-perenosa-srokov-rotacii-genshtab.html

Ракурс

Особовий склад окупаційних військ рф деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації.

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Генштаб повідомив, що загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.

Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України.

Інші тези вечірнього зведення Генштабу за 18 липня такі: