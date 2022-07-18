Россияне в Украине деморализованы из-за постоянного переноса сроков ротации — Генштабhttps://racurs.ua/n172808-rossiyane-v-ukraine-demoralizovany-iz-za-postoyannogo-perenosa-srokov-rotacii-genshtab.htmlРакурс
Особовий склад окупаційних військ рф деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації.
Генштаб повідомив, що загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.
Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України.
Інші тези вечірнього зведення Генштабу за 18 липня такі:
війська росії обстріляли 71 населений пункт і район на Донбасі, на Сіверському, Харківському і Південнобузькому напрямках;
на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє положення на напрямку Ізюм — Барвінкове. ЗСУ відкинули росіян назад, коли ті намагалися просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки;
на Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ;
окупанти безуспішно атакували на напрямках Білогорівка — Григорівка, Золотарівка — Верхньокам’янське, Золотарівка — Серебрянка та Лисичанський НПЗ — Верхньокам’янське. Бої тривають;
ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС;
на Авдіївському напрямку ворог активізував бої — він намагався покращити положення на напрямку Верхньоторецьке — Кам’янка, але зазнав втрат та відійшов;
на Південнобузькому напрямку противник стоїть у обороні і намагається утримати зайняті рубежі;
у Чорному морі окупанти тримають два носії крилатих ракет.