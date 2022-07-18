Россияне бросают в бой недавно мобилизованных жителей Луганской области, фото: «33 канал»

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Ракурс

Рашисти намагаються просунутися від захопленого Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні. 18 липня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що у великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10−15% населення.

За словами Гайдая, місцеві жителі не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону та не вбачали загрози для себе, а були переконані, що так званий «руський мір» принесе їм гідне життя.

А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі — добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони «ждали и ждали» протягом декількох років? — наголошує чиновник.

Гайдай зазначає, що шлях з Лисичанська до Бахмута пролягає через частину території Луганщини, яка ще тримає оборону і тепер зазначає ракетних та авіаційних ударів з боку ворога.

Тільки за учора населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів. До артилерії та систем залпового вогню вже всі, на жаль, звикли. Таких атак за 17 липня зафіксовано 13, — повідомив Гайдай.

Зазначається, що рашисти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, проте зазнали втрат та відійшли. Також відбито наступ ворога поблизу Білогорівки.

Нагадаємо, на початку липня Гайдай повідомляв, що у Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області рашисти почали обманом мобілізувати чоловіків до своєї армії, заманюючи на роботу, де замість зарплати ті отримують повістки до «армії» окупантів.