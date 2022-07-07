Россияне начали мобилизацию в недавно захваченных городах, фото: Meduza

https://racurs.ua/n172439-rashisty-obmanom-mobilizuut-mujchin-v-severodonecke-i-lisichanske-gayday.html

Ракурс

Рашисти у нещодавно захоплених ними Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області почали обманом мобілізувати чоловіків до своєї армії.

.

Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає „нова батьківщина“», — наголошує Гайдай.

За його словами, в такий спосіб окупанти, які попри гучні заяви досі не вийшли на межу Луганської області, за рахунок місцевих жителів проводять ротацію та намагаються подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання.

Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста — щось виходить, — зазначає Гайдай.

Він додав, що окупантам вже третій місяць не вдається захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута.