Российская пропаганда продолжает распространять фейки, фото: «Вести»

https://racurs.ua/n172438-v-snbo-oprovergli-ryad-feykov-i-manipulyaciy-rasprostranyaemyh-rashistami.html

Ракурс

Росіяни впродовж вчорашнього дня, 6 липня, поширили низку фейків та маніпуляцій.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Зокрема, міноборони рф поширило фейк про те, що на даху будівлі Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста «ЗСУ обладнали позиції з переносними зенітно-ракетними комплексами, зокрема іноземного виробництва, а на прилеглій території розмістили бронетехніку».

Також зафіксовані такі маніпуляції, поширювані рашистами:

очільник держдуми рф в’ячеслав володін заявив, що росії «завжди є чим відповісти. Америка нехай пам’ятає: там є частина території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, [нехай] подумають, що нам теж є що повертати»;

колаборанти, який загарбники призначили «керівниками» тимчасово окупованої території Харківщини заявили, що «офіційною мовою ведення документації на „звільнених“ територіях Харківської області встановлено російську… Українська мова набула статусу регіональної без обов’язкового використання».

Нагадаємо, раніше в РНБО спростували поширювані в соцмережах фейки про нібито заборону російської музики в Україні.