Говорите с нашим югом, мы боремся за него — Зеленский об оккупированных территориях

https://racurs.ua/n172437-govorite-s-nashim-ugom-my-boremsya-za-nego-zelenskiy-ob-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема і на півдні, на Херсонщині, в Запорізькій області. Утім про ці успіхи ЗСУ важко дізнатися українцям, що опинилися під окупацією.

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На півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і ютьюбу. росія заблокувала будь-яку можливість людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо, — розповів Володимир Зеленський у новому зверненні 6 липня.

Він просить громадян, якщо у них є можливість говорити з людьми на півдні — з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, — поширювати там правду.

Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремось, — сказав президент.

«Ракурс» писав: у Британії вважають, що головна битва за Україну відбуватиметься не на сході, а на півдні країни. Так вважає військовий експерт аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту Збройних сил Великої Британії Ніл Мелвін.

За його словами, вирішальна битва за Україну, швидше за все, відбудеться не на сході, де росія завдає основного удару, а на півдні, де Україна почала контрнаступ з метою відвоювати територію.