РНБО спростувала фейки про заборону російської музики в Україні

https://racurs.ua/ua/n171902-rnbo-sprostuvala-feyky-pro-zaboronu-rosiyskoyi-muzyky-v-ukrayini.html

Ракурс

Верховна Рада 19 червня підтримала законопроект, який запроваджує заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

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Центр протидії дезінформації РНБО навела приклади декількох фейків, які розповсюджуються в мережі.

Фейк: ВРУ заборонила слухати російську музику. Але ж є нормальні співаки з рф.

Але: Рада підтримала законопроект про часткову заборону російської музики у громадському транспорті та публічних місцях. Заборона не стосується співаків, що входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують війну проти України. Цей перелік перебуває у процесі створення та буде публічним.

Фейк: А колишні російські групи? Старі кліпи теж не дивитися?

Але: закон стосується пісень та кліпів виконавців, які є громадянами рф, або стали ними після 1991 року, та публічно підтримують війну в Україні. Виняток — колишні громадяни рф, які живі або на момент смерті не підтримували війну в Україні.

Фейк: А як же концерти? Російські артисти їздять в Україну.

Але: заборона також стосується проведення гастрольних заходів артистами із громадянством рф. Виняток — виконавці, яких внесуть до «білого» списку, що створить РНБО України.