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Стала відома позиція Орбана щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС
Стала відома позиція Орбана щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄСhttps://racurs.ua/ua/n171901-stala-vidoma-pozyciya-orbana-schodo-nadannya-ukrayini-ta-moldovi-statusu-kandydata-na-vstup-do-ies.htmlРакурс
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
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20 червня про це повідомив прес-секретар угорського премʼєра Берталан Хаваші.
Водночас Орбан вважає, що такий самий статус треба надати ще двом країнам — Грузії та Боснії і Герцоговині.
17 червня Європейська комісія оголосила своє рішення щодо заявки України отримати статус кандидата в члени Євросоюзу.
Цього тижня рішення мають підтримати країни ЄС. Голосування відбудеться на саміті спільноти 23−24 червня. Після того, як Україна офіційно стане кандидатами у ЄС, блок надасть Києву чіткий перелік реформ, які треба втілити.
Грузія отримала негативну відповідь щодо перспективи кандидатства. У Єврокомісії відзначили регрес реформ у політичній сфері в цій країні.
Орбан раніше гальмував ухвалення шостого пакета санкцій проти рф, а також наполіг на виключенні з нього обмежень стосовно патріарха рпц Кирила.