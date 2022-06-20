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Ракурс
Стала відома позиція Орбана щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС

Стала відома позиція Орбана щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС

20 чер 2022, 18:09
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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.



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20 червня про це повідомив прес-секретар угорського премʼєра Берталан Хаваші.

Водночас Орбан вважає, що такий самий статус треба надати ще двом країнам — Грузії та Боснії і Герцоговині.

17 червня Європейська комісія оголосила своє рішення щодо заявки України отримати статус кандидата в члени Євросоюзу.

Цього тижня рішення мають підтримати країни ЄС. Голосування відбудеться на саміті спільноти 23−24 червня. Після того, як Україна офіційно стане кандидатами у ЄС, блок надасть Києву чіткий перелік реформ, які треба втілити.

Грузія отримала негативну відповідь щодо перспективи кандидатства. У Єврокомісії відзначили регрес реформ у політичній сфері в цій країні.

Орбан раніше гальмував ухвалення шостого пакета санкцій проти рф, а також наполіг на виключенні з нього обмежень стосовно патріарха рпц Кирила.

Джерело: Ракурс


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