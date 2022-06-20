Стала известна позиция Орбана по поводу предоставления Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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Водночас Орбан вважає, що такий самий статус треба надати ще двом країнам — Грузії та Боснії і Герцоговині.

20 червня про це повідомив прес-секретар угорського премʼєра Берталан Хаваші.

17 червня Європейська комісія оголосила своє рішення щодо заявки України отримати статус кандидата в члени Євросоюзу.

Цього тижня рішення мають підтримати країни ЄС. Голосування відбудеться на саміті спільноти 23−24 червня. Після того, як Україна офіційно стане кандидатами у ЄС, блок надасть Києву чіткий перелік реформ, які треба втілити.

Грузія отримала негативну відповідь щодо перспективи кандидатства. У Єврокомісії відзначили регрес реформ у політичній сфері в цій країні.

Орбан раніше гальмував ухвалення шостого пакета санкцій проти рф, а також наполіг на виключенні з нього обмежень стосовно патріарха рпц Кирила.