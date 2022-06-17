Крім України, статус кандидата на членство в ЄС Єврокомісія 17 червня рекомендувала надати Молдові.

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Грузія такої рекомендації не отримала, оскільки має ще виконати додаткові умови для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

На думку ЄК, стан демократії у Сакартвело не відповідає Копенгагенським критеріям і має втілити зміни для здобуття статусу кандидата.

Тепер Грузія повинна політично об'єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і ЄС. Тому ми рекомендуємо надати європейську перспективу Грузії, але повернутися та оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата, — повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас Єврокомісія також рекомендувала надати статус кандидата й Молдові.

Молдова перебуває на справжньому прореформаторському, антикорупційному та європейському шляху. Попереду ще довгий шлях. Але ми віримо, що у нього є потенціал, щоб відповідати критеріям, — заявила фон дер Ляєн.

Рішення про надання чи відмову у статусі кандидата прийматимуть лідери 27 країн ЄС на саміті у Брюсселі 23−24 червня. Для початку переговорів про вступ потрібно одностайне схвалення всіх країн-членів.

Раніше Bloomberg з посиланням на обізнані джерела писав про те, що Єврокомісія 17 червня надасть рекомендацію надати Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС при виконанні певних умов у майбутньому. Вони стосуються принципу верховенства закону, системи юстиції, боротьби з корупцією.

Такий статус зможе отримати і Грузія на тих самих умовах.

Про те, що Єврокомісія має намір запропонувати надати Україні статусу держави — кандидата в ЄС, раніше писало видання Politico. За даними Bloomberg, кілька країн виступають проти цього, зокрема, Данія та Нідерланди.