Европа готова заменить российский газ азербайджанским

Европа готова заменить российский газ азербайджанскимhttps://racurs.ua/n172807-evropa-gotova-zamenit-rossiyskiy-gaz-azerbaydjanskim.htmlРакурс
Європа готова замінити російський газ азербайджанським. Баку постачатиме в ЄС до 20 млрд куб. м газу на рік.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 18 липня в Баку підписала з Ільхамом Алієвим меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі.
Азербайджан буде поставляти 20 млрд щорічно до 2027 року (зараз вони поставляють 8,1 млрд).
Газ йтиме по Південному потоку до Болгарії, а звідти до решти країн ЄС. Раніше стало відомо про завершення будівництва інтерконектора Греція-Болгарія. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти — до решти Європи.
Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики між ЄК та Азербайджаном містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору.
Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу в Європу до очікуваних 12 млрд куб. м у 2022 році.
У Меморандумі також зазначено, що ЄС і Азербайджан поділяють прискорений перехід на енергію з відновлюваних джерел та боротьбу зі шкідливими викидами в атмосферу.
19 липня у Брюсселі збереться Рада співробітництва ЄС-Азербайджан, щоб розглянути загальні питання двосторонніх відносин і обговорити потенційні сфери взаємного інтересу для співпраці в майбутньому.