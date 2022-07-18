Європа готова замінити російський газ азербайджанським

https://racurs.ua/ua/n172807-ievropa-gotova-zaminyty-rosiyskyy-gaz-azerbaydjanskym.html

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Європа готова замінити російський газ азербайджанським. Баку постачатиме в ЄС до 20 млрд куб. м газу на рік.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 18 липня в Баку підписала з Ільхамом Алієвим меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі.

Азербайджан буде поставляти 20 млрд щорічно до 2027 року (зараз вони поставляють 8,1 млрд).

Газ йтиме по Південному потоку до Болгарії, а звідти до решти країн ЄС. Раніше стало відомо про завершення будівництва інтерконектора Греція-Болгарія. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти — до решти Європи.

Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики між ЄК та Азербайджаном містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору.