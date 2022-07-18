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Нардепи вигнали із зали засідань "лукашенкофіла" Шевченка, який прийшов у Раду в однострої ЗСУ

Нардепи вигнали із зали засідань «лукашенкофіла» Шевченка, який прийшов у Раду в однострої ЗСУ (ВІДЕО)

18 лип 2022, 18:20
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Нардеп Євген Шевченко, якого виключили із СН за підтримку олександр лукашенка, прийшов у будівлю Верховної Ради в українській військовій формі.



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Це помітили його колеги й після невеликої штовханини нардепа із зали Верховної Ради вигнали, оскільки заявили, що він «хизується військовою формою». У видворенні Шевченка з Ради брали участь переважно нардепи «Європейської солідарності».

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни росії проти України Євген Шевченко намагався виїхати з країни, а потім заявив, що служить у ЗСУ. Пізніше з’явилася інформація, що він буцімто працює в українській розвідці.

Шевченко показав проросійському виданню "Страна" посвідчення розвідника

Шевченко — той самий народний депутат, який постійно їздив на поклони до лукашенка та ставав частим героєм пропагандистських сюжетів на білоруському пропагандистському телебаченні. У травні 2021 року його виключили із партії «Слуга народу».

Ми повідомляли, що нардеп Євген Шевченко виступив на музичному фестивалі «Слов'янський базар» у білорусі. Він заспівав пісню «Чотири пори року» й подякував «своєму другу олександру лукашенку».

Джерело: Ракурс


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