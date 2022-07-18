Температура могла досягти 2,5 тис. градусів - європейським послам показали епціентр вибуху у Вінниці

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Місце влучення ракет у Вінниці відвідали представники 15 країн Європи.

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У постраждалу від ракетного удару Вінницю приїхала іноземна делегація, до якої входили заступник голови представництва ЄС в Україні, посли Франції, Хорватії, Словенії, Бельгії, Швейцарії, Ізраїлю, тимчасово повірені у справах Данії, Кіпру, Австрії, Греції, Латвії, Німеччини, представники посольств Швеції, Словаччини і Литви, повідомляє «Вінниця Info».

Посли відвідали Площу Перемоги, куди минулого четверга влучили три російські ракети, і вшанували пам’ять загиблих. Дипломати розповіли, що й досі Зазначається, що в повітрі досі відчутний запах гару. За словами чиновника із ДСНС, температура в епіцентрі вибуху могла досягти 2,5 тис. градусів.

Міська влада запропонувала іноземним союзникам приєднатися до відновлення концертної зали Будинку офіцерів за прикладом Маріупольського драмтеатру.

Нагадаємо, по Вінниці ракетного удару було завдано трьома ракетами. Перше влучання ракети попала по будинку культури. Друга прилетіла на площу (між літаком і діагностичним центром «Нейромед»). Третя ракета влучила у парк, який знаходиться за будинком культури (у дворі будинку офіцерів). На цьому місці було знищено приблизно 40 автомобілів, які знаходились на парковці.

Також представники іноземних делегацій оглянули зруйновані будинки приватного сектору.