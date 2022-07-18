Стала відома причина, чому Швейцарія відмовилася лікувати поранених українців

Стала відома причина, чому Швейцарія відмовилась лікувати поранених українців

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Швейцарія відмовилася приймати поранених українців через свій нейтралітет. Але продовжить надсилати гуманітарку лікарням.

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НАТО звернулось до уряду країни із проханням посприяти у лікуванні та реабілітації поранених українських військових та цивільних. Влада окремих кантонів також була не проти.

Але федеральний уряд сказав «ні». Вони пояснюють це тим, що країна є нейтральною, і не може відновлювати бійців, які потім знову братимуть участь у війні.

Цивільних швейцарці також не будуть, бо переживають, що під виглядом мирних громадян до них можуть привезти тих самих поранених бійців.

Натомість країна обіцяє і надалі допомагати українським лікарням добрим словом та фінансовими вливаннями.

При цьому МЗС Швейцарії (FDFA) посилається на Женевські конвенції 1949 року, які містять спеціальне положення для нейтральних держав.

У ст. 37 Першої Женевської конвенції описаний випадок, коли нейтральна країна може опікуватися пораненими солдатами воюючих країн.

Нейтральна країна повинна подбати про те, щоб солдати «більше не могли брати участь у бойових діях» після того, як одужають. FDFA також посилається на Гаазьку угоду 1907 року. Там теж вказано, що нейтральна держава повинна охороняти поранених військових так, щоб вони «не могли знову брати участь у бойових діях».

Раніше Швейцарія відмовилася постачати снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, пославшись на свій нейтралітет. Ці САУ ФРН відправляла для ЗСУ. Проте Німеччина змогла знайти виробника у Норвегії.