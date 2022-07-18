Борис Джонсон політав на винищувачі Typhoon

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Ракурс

Борис Джонсон політав на винищувачі Typhoon. Це були військові навчання. Поруч із винищувачем Джонсона у повітрі дозаправився літак.

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Джонсон у цей момент підняв великий палець, керуючи винищувачем Typhoon, що ширяє в хмарах. Британський лідер відвідав базу Королівських ВПС у Лінкольнширі. Відео польоту з’явилося у британських ЗМІ.

Тимчасовий виконувач обов’язки прем'єр-міністра повернув камеру, щоб зафіксувати два інших літаки, які летіли поруч із бойовим літаком Королівських ВПС.

Як повідомляє Sky News, відео було знято на мобільний телефон.

The Independent пише, що Джонсон, «здавалося, посміхався під маскою в кабіні під час демонстрації можливостей реактивного літака».

Джонсон також відвідає авіашоу у Фарнборо з 18 по 22 липня в Гемпширі. Там відбудеться один з останніх його публічних виступів на посаді прем'єр-міністра.

Єврофайтер «Тайфун» (англ. Eurofighter Typhoon) — багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році консорціумом компаній Alenia Aeronautica, BAE Systems і EADS.

Розробка літака розпочалася у 1983 році в рамках міжнародної програми Future European Fighter Aircraft. 6 серпня 1986 року в повітря піднявся демонстратор можливостей проєкту British Aerospace EAP. 27 березня 1994 року здійснив політ перший прототип винищувача DA-1.

Typhoon прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. У 2017 році розпочалися поставки винищувачів в Оман. Загальний обсяг замовлень, станом на листопад 2013 року, становить 571 літак.