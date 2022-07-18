Повітряні сили розповіли, чому росіяни почали бити по наземних цілях зенітними ракетами комплексу С-300

https://racurs.ua/ua/n172802-povitryani-syly-rozpovily-chomu-rosiyany-pochaly-byty-po-nazemnyh-cilyah-zenitnymy-raketamy.html

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росія все частіше застосовує у війні проти України старі радянські ракети Х-59, Х-22, Х-31.

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Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що упродовж останніх тижнів російська армія почала бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300. Українські військові нагадують, що основне призначеного С-300 — знищувати повітряні цілі.

Цей комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда, ураження об'єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі.

Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів. Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння, а зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300, ймовірно, мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони, — розповіли в ППО України.

В американському Інституті вивчення війни також вважають, що активне використання росією С-300 може свідчити про вичерпання запасів потужніших ракет.

Українські військові повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні приблизно 3 тис. ракет різних типів: авіаційні — класу «повітря-поверхня», ракети оперативно-тактичних комплексів («Точка-У», «Іскандер»), а також ракети «Онікс» берегового комплексу «Бастіон».

Нагадаємо, нещодавно з’явилося відео, яке показує, як український винищувач на малій висоті збиває російську ракету.