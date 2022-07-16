З’явилося відео, як український винищувач на малій висоті збив російську ракету

https://racurs.ua/ua/n172735-z-yavylosya-video-yak-ukrayinskyy-vynyschuvach-na-maliy-vysoti-zbyv-rosiysku-raketu.html

Ракурс

У небі Київщини винищувач увечері 15 липня збив російську крилату ракету. Українські військові щоденно збивають ворожі повітряні об'єкти в нашому небі, але нечасто це роблять саме за допомогою пуску ракет класу «повітря-повітря».

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Цього разу російську крилату ракету було збито над Білоцерківським районом Київської області.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба написав, що уламки ворожої ракети впали на полі, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Кулеба не вказав, якими засобами протиповітряної оборони (ППО) українські підрозділи знешкодили ворожу повітряну ціль.

Водночас у соцмережах з’явилося відео від очевидців, як український винищувач на малій висоті здійснив пуск ракети класу «повітря-повітря» по ворожій цілі. Відео опублікував Telegram-канал «Киевский Движ».

«Мілітарний» припускає, що український винищувач Су-27 навели наземними засобами на маршрут польоту російської крилатої ракети, яка летіла на малій висоті. Після виявлення ворожої повітряної цілі, винищувач здійснив пуск ракети по ній.

Ймовірно, пілот Су-27 застосував авіаційну ракету «повітря-повітря» Р-73, яка є керованою. Р-73 — ракета малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення.

Увечері 15 липня рф завдала кількох ракетних ударів по українських містах. Найбільше дісталося Дніпру. Декілька ракет українська ППО перехопила.