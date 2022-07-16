У США розповіли, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в Ірані для вивчення бойових безпілотників

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Російська делегація щонайменше двічі за останній місяць відвідувала аеродром Кашан в Ірані, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За даними США, у червні та на початку липня відвідали аеродром на південь від Тегерана, де їм продемонстрували безпілотники, які здатні нести високоточні ракети.

Ми маємо інформацію, що іранський уряд готується надати рф кілька сотень безпілотників, у тому числі бойових, — розповів Салліван в інтерв’ю CNN.

За його словами, згідно з наявною в американської сторони інформацією, уряд Ірану готується надати росії кілька сотень БПЛА, включно з ударними.

Білий дім надав телеканалу супутникові знімки, на яких, як стверджується, помітні ці безпілотники в Кашані під час червневого візиту російської делегації.

#Iran began showcasing the Shahed-191 and Shahed-129 drones to

11 липня Білий дім із посиланням на розвіддані вже повідомляв, що Іран збирається поставити росії безпілотники, які можуть використовуватись у бойових діях в Україні, а також готується навчати російських солдатів, як ними керувати.

В Ірані постачання безпілотників заперечували. 15 липня глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою назвав повідомлення про це «безпідставними». За його словами, Іран виступає проти будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації конфлікту.

У квітні британська газета The Guardian писала, що росія отримала з Іраку зброю та боєприпаси для війни в Україні за допомогою контрабандистів з Ірану. За даними видання, Тегеран передав Москві зенітно-ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, а також повернув ЗРК С-300.

Салліван також сказав, що, наскільки відомо США, червневий візит був першим, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації.

Але невдовзі, 5 липня, російська делегація знову відвідала іранський аеродром для аналогічної демонстрації.

Ця інформація з’явилася на тлі завершення поїздки президента США Джо Байдена на Близький Схід, під час якої Іран був ключовим предметом обговорення між США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та країнами Перської затоки.

Як зазначив у коментарі CNN неназваний офіційний високопосадовець, посилення партнерства між Іраном і Росією зайвий раз доводить, що США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході.

Як відомо, президент рф путін наступного тижня (з 18 липня) планує особисто відвідати Іран.