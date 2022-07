У США розповіли, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в Ірані для вивчення бойових безпілотників

Російська делегація щонайменше двічі за останній місяць відвідувала аеродром Кашан в Ірані, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129.

Про це повідомляє CNN із посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За даними США, у червні та на початку липня відвідали аеродром на південь від Тегерана, де їм продемонстрували безпілотники, які здатні нести високоточні ракети.

За його словами, згідно з наявною в американської сторони інформацією, уряд Ірану готується надати росії кілька сотень БПЛА, включно з ударними.

Білий дім надав телеканалу супутникові знімки, на яких, як стверджується, помітні ці безпілотники в Кашані під час червневого візиту російської делегації.

#Iran began showcasing the Shahed-191 and Shahed-129 drones to