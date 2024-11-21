Це вже Третя світова - Залужний оцінив залучення Північної Кореї та Ірану у війну проти України

https://racurs.ua/ua/n201420-ce-vje-tretya-svitova-zalujnyy-ocinyv-zaluchennya-pivnichnoyi-koreyi-ta-iranu-u-viynu-proty.html

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Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний каже, що після прямого залучення автократичних союзників росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна.

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Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські «шахеди». Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі, — заявив він на церемонії нагородження УП-100.

На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.