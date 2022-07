Российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране для изучения боевых БПЛА

Російська делегація щонайменше двічі за останній місяць відвідувала аеродром Кашан в Ірані, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129.

.

Про це повідомляє CNN із посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За даними США, у червні та на початку липня відвідали аеродром на південь від Тегерана, де їм продемонстрували безпілотники, які здатні нести високоточні ракети.

За його словами, згідно з наявною в американської сторони інформацією, уряд Ірану готується надати росії кілька сотень БПЛА, включно з ударними.

Білий дім надав телеканалу супутникові знімки, на яких, як стверджується, помітні ці безпілотники в Кашані під час червневого візиту російської делегації.

#Iran began showcasing the Shahed-191 and Shahed-129 drones to #Russia at Kashan Airfield south of Tehran in June, US officials told CNN. Both countries deny previous report about the potential transfer of drones to Russia, thus you should belive it is true pic.twitter.com/VYYXnmhXbz