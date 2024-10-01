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Ракурс
Иран запустил в сторону Израиля более 100 ракет

Иран запустил в сторону Израиля более 100 ракет (ФОТО, ВИДЕО)

1 окт 2024, 19:58
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Іран увечері 1 жовтня запустив ракети у бік Ізраїлю, повідомив ЦАХАЛ.


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По всій території країни оголошено повітряну тривогу.

ЦАХАЛ стверджує, що балістичні ракети були запущені з Ірану по Ізраїлю.

У центральній і південній частині Ізраїлю лунають сирени.

Деякі ЗМІ в Ізраїлі повідомляють, що під час атаки було запущено понад 100 ракет.

На кадрах видно перехоплення та падіння осколків над Ізраїлем.

Незадовго до ракетної атаки в Тель-Авіві також стався вогнепальний теракт.

Німецький посол Штеффен Зайберт повідомляє з Ізраїлю:

Важкий вечір. Жахливий теракт у Яффо, внаслідок якого було вбито кілька людей, і Ізраїль перебуває під обстрілом сотень іранських ракет. З наших бункерів ми чуємо гуркіт сильніший, ніж будь-коли раніше.

Це другий випадок в історії, коли Іран безпосередньо атакує Ізраїль. Уперше це сталося у квітні цього року.

Источник: Ракурс


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