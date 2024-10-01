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Иран запустил в сторону Израиля более 100 ракет
Иран запустил в сторону Израиля более 100 ракет (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n199835-iran-zapustil-v-storonu-izrailya-bolee-100-raket-foto-video.htmlРакурс
Іран увечері 1 жовтня запустив ракети у бік Ізраїлю, повідомив ЦАХАЛ.
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По всій території країни оголошено повітряну тривогу.
Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024
Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw
ЦАХАЛ стверджує, що балістичні ракети були запущені з Ірану по Ізраїлю.
У центральній і південній частині Ізраїлю лунають сирени.
Деякі ЗМІ в Ізраїлі повідомляють, що під час атаки було запущено понад 100 ракет.
На кадрах видно перехоплення та падіння осколків над Ізраїлем.
Незадовго до ракетної атаки в Тель-Авіві також стався вогнепальний теракт.
Німецький посол Штеффен Зайберт повідомляє з Ізраїлю:
Важкий вечір. Жахливий теракт у Яффо, внаслідок якого було вбито кілька людей, і Ізраїль перебуває під обстрілом сотень іранських ракет. З наших бункерів ми чуємо гуркіт сильніший, ніж будь-коли раніше.
Це другий випадок в історії, коли Іран безпосередньо атакує Ізраїль. Уперше це сталося у квітні цього року.
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