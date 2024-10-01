Іран запустив у бік Ізраїлю понад 100 ракет

https://racurs.ua/ua/n199835-iran-zapustyv-u-bik-izrayilu-ponad-100-raket.html

Ракурс

Іран увечері 1 жовтня запустив ракети у бік Ізраїлю, повідомив ЦАХАЛ.

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По всій території країни оголошено повітряну тривогу.

ЦАХАЛ стверджує, що балістичні ракети були запущені з Ірану по Ізраїлю.

У центральній і південній частині Ізраїлю лунають сирени.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.



Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

Деякі ЗМІ в Ізраїлі повідомляють, що під час атаки було запущено понад 100 ракет.

На кадрах видно перехоплення та падіння осколків над Ізраїлем.

Незадовго до ракетної атаки в Тель-Авіві також стався вогнепальний теракт.

Німецький посол Штеффен Зайберт повідомляє з Ізраїлю:

Важкий вечір. Жахливий теракт у Яффо, внаслідок якого було вбито кілька людей, і Ізраїль перебуває під обстрілом сотень іранських ракет. З наших бункерів ми чуємо гуркіт сильніший, ніж будь-коли раніше.

Це другий випадок в історії, коли Іран безпосередньо атакує Ізраїль. Уперше це сталося у квітні цього року.