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Ракурс
Батальйон "Скала" показав відео дерусифікації на Покровському напрямку

Батальйон «Скала» показав відео дерусифікації на Покровському напрямку

22 гру 2024, 14:16
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425 ОШБ «Скала» показав, як проводить дерусифікацію на Покровському напрямку.


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Наші штурмовики знайшли нору з росіянами в одному з будиночків під Покровськом. Після роботи «Бредлі» та гранатами, вороги вже за кілька хвилин почали тікати у спробах сховатись від наших хлопців. Один з кацапів навіть вистрибував із палаючої хати прямо через дах.

Джерело: Ракурс


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