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Батальйон "Скала" показав відео дерусифікації на Покровському напрямку
Батальйон «Скала» показав відео дерусифікації на Покровському напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n202400-batalyon-skala-pokazav-video-derusyfikaciyi-na-pokrovskomu-napryamku.htmlРакурс
425 ОШБ «Скала» показав, як проводить дерусифікацію на Покровському напрямку.
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Наші штурмовики знайшли нору з росіянами в одному з будиночків під Покровськом. Після роботи «Бредлі» та гранатами, вороги вже за кілька хвилин почали тікати у спробах сховатись від наших хлопців. Один з кацапів навіть вистрибував із палаючої хати прямо через дах.