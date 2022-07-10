Німеччина знайшла боєприпаси для зеніток Gepard, які обіцяла Україні

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Німеччина вирішила проблему з боєприпасами для зеніток Gepard, які обіцяла Україні. Уряд домовився з постачальником із Норвегії. Близько 30 одиниць Gepard можуть прибути до України вже в цьому місяці.

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Der Spiegel пише, що уряд Німеччини знайшов виробника боєприпасів для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Раніше Швейцарія відмовилася постачати снаряди, пославшись на свій нейтралітет. Проте Німеччина змогла знайти виробника у Норвегії. Вже наступного тижня у Німеччині ці боєприпаси будуть випробовувати.

Завдяки поставкам цих боєприпасів процес передачі Україні 30 систем Gepard має значно пришвидшитись.

Снаряди випробують на полігонах Бундесверу вже наступного тижня. Якщо проблем не виникне, то близько 30 одиниць Gepard поїдуть до України вже у липні.

Що відомо про зенітну САУ Gepard і чим вона буде корисною для України

Німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard (Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) встановлювалася на шасі танка Leopard I та вироблялася від середини 1970-х років компанією Krauss-Maffei.

Розроблення почалося ще 1966 року, коли виникла потреба замінити американські ЗСУ M42 Duster, які тоді використовувалися Бундесвером. Перше тестування чотирьох прототипів розпочалося 1969 року.

1996 року систему було модернізовано. А наприкінці 2000-х років з’явилося повідомлення про плани зняти з озброєння Німеччини ЗСУ Gepard. Частину з цих установок продали до інших країн.

Темп вогню: 550 постріли на хвилину на одну гармату.

Основними типами боєприпасів головного озброєння є снаряди 35×228 мм.

Ральф Кетцель, керівник концерну Krauss-Maffei, незабаром після повномасштабного вторгнення росії повідомив в інтерв’ю, що готовий передати українським захисникам 50 вживаних комплексів Gepard після їх повернення до працездатного стану. Проте для цього йому потрібно було отримати згоду від уряду, а Олаф Шольц тривалий час не хотів передавати Україні важке озброєння, щоб не спровокувати путіна.

Gepard є «багатоцільовою системою, яка здатна працювати з бойових порядків механізованих частин, прикривати колони на марші, завдавати ударів із засідок за рахунок РЛС, яка засікає повітряну ціль за 15 км».

Gepard може «працювати» і бронебійними снарядами в борти танків чи в лоб бронетехніки зі слабшою бронею.