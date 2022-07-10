Банкова не отримувала листів від Спартц, за голову ОП заступилися демократи - скандал з Єрмаком

https://racurs.ua/ua/n172541-skandal-z-iermakom-bankova-ne-otrymuvala-lystiv-vid-spartc-za-golovu-op-zastupylysya-demokraty.html

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Офіс президента України не отримував листів чи звернень від конгресменки Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила звинувачення щодо очільника ОПУ Єрмака та звернулася до президента Байдена з проханням перевірити його ймовірні «російські зв’язки».

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Про це в коментарі «Суспільному» повідомив речник президента Зеленського Никифоров та додав: «Якщо Спартц має докази звинувачень — нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень, ми нічого не почули».

Тим часом Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського і звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у «необачній допомозі» російському диктатору володимиру путіну.

Лист опублікований на сайті Каптур, повідомляє «Ліга.нет».

Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності й розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, тоді як Україна виборює своє виживання, — заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Спартц.

Каптур сказала, що рівень і масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського «не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника» і звинуватила Спартц у «необачній допомозі путіну» і поширення наративів, спрямованих на підрив позицій українських чиновників під час війни.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо про лист конгресвумен Спартц, у якому вона звернулася до президента США Джо Байдена із закликом перевірити «можливі зв’язки» глави Офісу президента Єрмака з росією. В МЗС України жорстко відповіли, що ці заяви — маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського — вирішити питання Єрмака.

Речник МЗС Олег Ніколенко написав, що «дії та заяви Спартц є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США».