У Вінниці озвучили наміри знести обстріляний ракетами Будинок офіцерів

https://racurs.ua/ua/n172700-u-vinnyci-ozvuchyly-namiry-znesty-obstrilyanyy-raketamy-budynok-oficeriv.html

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У Вінницькій ОВА озвучили наміри знести будівлю Будинку офіцерів. Долю будинку побуту «Ювілейний», який також постраждав внаслідок ракетної атаки на Вінницю, вирішить експертна комісія.

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Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов за підсумком спільного брифінгу із заступником голови Офісу президента України Кирилом Тимошенком.

Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю «Ювілейного» вирішить експертна комісія, — написав Борзов у Телеграм.

Станом на 12.00 15 липня у заклади охорони здоров’я звернулось 197 постраждалих: 110 — амбулаторно надали допомогу, 80 — залишаються на стаціонарному лікуванні. Загиблих — 23, серед яких 3 дітей.



Одинадцять людей досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.

14 липня у центр Вінниці влучили три ракети. Удар прийшовся на паркувальний майданчик поблизу девʼятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».

Також постраждав Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки. На місці удару горіли понад 50 автомобілів, 25 із них вигоріли вщент.