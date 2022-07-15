В Виннице озвучили намерения снести обстрелянный ракетами Дом офицеров

В Виннице озвучили намерения снести обстрелянный ракетами Дом офицеровhttps://racurs.ua/n172700-v-vinnice-ozvuchili-namereniya-snesti-obstrelyannyy-raketami-dom-oficerov.htmlРакурс
У Вінницькій ОВА озвучили наміри знести будівлю Будинку офіцерів. Долю будинку побуту «Ювілейний», який також постраждав внаслідок ракетної атаки на Вінницю, вирішить експертна комісія.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов за підсумком спільного брифінгу із заступником голови Офісу президента України Кирилом Тимошенком.
Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю «Ювілейного» вирішить експертна комісія, — написав Борзов у Телеграм.
Станом на 12.00 15 липня у заклади охорони здоров’я звернулось 197 постраждалих: 110 — амбулаторно надали допомогу, 80 — залишаються на стаціонарному лікуванні.
Загиблих — 23, серед яких 3 дітей.
Одинадцять людей досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.
14 липня у центр Вінниці влучили три ракети. Удар прийшовся на паркувальний майданчик поблизу девʼятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».
Також постраждав Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки. На місці удару горіли понад 50 автомобілів, 25 із них вигоріли вщент.