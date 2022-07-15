Военные рф под огнем нового оружия ВСУ переносят склады дальше от фронта

https://racurs.ua/n172699-voennye-rf-pod-ognem-novogo-orujiya-vsu-perenosyat-sklady-dalshe-ot-fronta.html

Ракурс

Окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним.

.

Про це повідомив на брифінгу «Укрінформу» заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Генштаб Збройних сил України має дані, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту.

Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня — 150 км від лінії фронту.

Збройні сили України з метою виявлення противника та завдання йому максимальних втрат, продовжує активно використовувати реактивні системи залпового вогню та далекобійну артилерію, яку зокрема отримали від міжнародних партнерів. Окрім реактивних систем залпового вогню, армійці активно використовують 155 — міліметрові снаряди «Смарт», за допомогою яких уражено майже 30 броньованих об'єктів противника, — розповів Громов.

Також українські військові знищують командні пункти та порушують логістичні ланцюжки окупаційних військ РФ.

Громов припустив, що, скоріше за все, росіяни перенесуть свої склади в об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS американського виробництва.

Щодня повідомляється про нові удари ЗСУ по російських складах боєкомплекту.

Нещодавно бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали, як знищують ворожу артилерію. Для ліквідації ворожого озброєння, українські військові використали самохідні артилерійські установки (САУ) M109.