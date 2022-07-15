В россии придумали новую "отмазку" об ударе по Виннице

https://racurs.ua/n172698-v-rossii-pridumali-novuu-otmazku-ob-udare-po-vinnice.html

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Російські пропагандисти та військові придумали нове пояснення щодо ракетного удару по Вінниці, внаслідок якого загинуло 23 людини, серед яких троє дітей, до 100 осіб отримали поранення, декілька десятків зникли безвісти.

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«РИА Новости» озвучило версію міноборони рф про удар по одному із найбільш людних кварталів Вінниці.

Там вважають, що ракетами «Калібр» вдарили по будинку офіцерів у Вінниці, оскільки «там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь».

На ній нібито обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Росіяни не пояснюють, чому учасники наради не спустилися у бомбосховище, не кажуть про знищення цивільних, авто та прилеглих до будинку офіцерів споруд, але переконують, що «внаслідок удару учасників наради знищено».

Нагадаємо, що у попередній версії, яку озвучила пропагандистка маргарита симоньян, йшлося про дислокування в будинку офіцерів так званих «нациків».

У центр Вінниці влучили три ракети. Удар прийшовся на паркувальний майданчик поблизу девʼятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Також постраждав Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки. На місці удару горіли понад 50 автомобілів, 25 із них вигоріли вщент.