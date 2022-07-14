В россии впервые прокомментировали удар по Виннице — говорят, что «били по нацикам»

https://racurs.ua/n172672-v-rossii-vpervye-prokommentirovali-udar-po-vinnice-govoryat-chto-bili-po-nacikam.html

Ракурс

путінська пропагандистка маргарита симоньян «побачила» пункт дислокації «українських націоналістів» у розбомбленому Будинку офіцерів у центрі Вінниці.

.

Це перший коментар з російської сторони про ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло вже 20 людей, ще кілька десятків перебувають у лікарнях у важкому стані.

Головред RT Маргарита Симоньян написала:

Запитала у міністерства оборони, куди вдарили у Вінниці. Відповідь: «В Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення нациків». І фото надіслали. Публікую як надіслано".

Зазначимо, що на фото і відео, які раніше публікувалися, видно, що крім Будинку офіцерів практично знищений діагностичний центр, що знаходиться поруч.

На сторінці Вінницької облради в соцмережах написали, що всі люди, які перебувають у діагностичному центрі, загинули, але додали, що ця інформація вимагає уточнення.

До поліції надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти, які перебували в районі ракетного удару.