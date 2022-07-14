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Ракурс
Российские ублюдки убили в Виннице 12 человек, среди них мать с маленьким ребенком

Российские ублюдки убили в Виннице 12 человек, среди них мать с маленьким ребенком (ФОТО)

14 июл 2022, 13:15
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Рятувальники опублікували фото з місця ракетного удару по Вінниці — на них дитячий візок. Серед загиблих внаслідок удару — немовля і мама, які переходили дорогу.



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Російськи виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною, фото - ДСНС

Уранці 14 липня влучання ракет сталося на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».

Російськи виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною, фото - ДСНС

Російськи виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною, фото - ДСНС

Російськи виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною, фото - ДСНС

Влада повідомила, що над Вінницею збили чотири ракети. Станом на 13.00 було відомо про 12 загиблих.

Російськи виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною, фото - ДСНС

Російськи виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною, фото - ДСНС

Тим часом на Донеччині завершили розбір завалів внаслідок ворожого обстрілу п’ятиповерхового будинку в Часовому Яру.

З-під завалів дістали тіла 48 загиблих, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років). Вдалося врятувати дев’ятьох людей. Здійснено розчищення та розбирання понад 525 тонн зруйнованих елементів будівлі, розповіли у ДСНС у Донецькій області.

Источник: Ракурс


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