Над Винницей сбили четыре ракеты, власти обновили данные о последствиях удара

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Чотири ракети над Вінницькою областю збили сили ППО ЗСУ.

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Українська протиповітряна оборона на підльоті знищила більшу частину ракет, запущених руснею по Вінниці (прилетіли три), — повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що світ має визнати росію країною-спонсором тероризму.

У ДСНС повідомили, що ракетний удар у Вінниці прийшовся на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».

Влучання сталося 14 липня о 10.50. Від ударів постраждали розташовані неподалік будівлі, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.

Станом на 12.15 кількість загиблих від удару по Вінниці зросла до 12 людей. У поліції повідомили, що поранення дістали 30 людей.

Для вінничан працюють гарячі лінії для пошуку людей. Телефонувати можна за номерами 67−01−20 та 103.

Рятувальні роботи на місці потрапляння ракети у центрі Вінниці тривають.