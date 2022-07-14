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Ракурс
Над Вінницею збили чотири ракети, влада оновила дані про наслідки ракетного удару

Над Вінницею збили чотири ракети, влада оновила дані про наслідки удару

14 лип 2022, 12:42
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Чотири ракети над Вінницькою областю збили сили ППО ЗСУ.



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Українська протиповітряна оборона на підльоті знищила більшу частину ракет, запущених руснею по Вінниці (прилетіли три), — повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що світ має визнати росію країною-спонсором тероризму.

У ДСНС повідомили, що ракетний удар у Вінниці прийшовся на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».

Влучання сталося 14 липня о 10.50. Від ударів постраждали розташовані неподалік будівлі, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.

Над Вінницею збили чотири ракети, влада оновила дані про наслідки ракетного удару

Станом на 12.15 кількість загиблих від удару по Вінниці зросла до 12 людей. У поліції повідомили, що поранення дістали 30 людей.

Для вінничан працюють гарячі лінії для пошуку людей. Телефонувати можна за номерами 67−01−20 та 103.

Рятувальні роботи на місці потрапляння ракети у центрі Вінниці тривають.

Над Вінницею збили чотири ракети, влада оновила дані про наслідки ракетного удару

Джерело: Ракурс


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