Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський опублікував відео з обстріляного рашистами центру Вінниці

Зеленський опублікував відео з обстріляного рашистами центру Вінниці

14 лип 2022, 12:05
999

Президент Володимир Зеленський 14 липня опублікував відео з місця влучання російських ракет у центрі Вінниці.



.

Щодня росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист, — написав він.

Наразі влада повідомила про шістьох поранених та двох загиблих, серед яких маленька дитина. Над ліквідацією вогню працюють ДСНС, поліція та медики. Нардеп Олексій Гончаренко написав про шістьох загиблих, а заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про вісьмох.

Як повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко, у Вінницю направлено спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію.

Рух громадського транспорту за центральним мостом змінено. Рух трамвая призупинений. Тролейбуси прямують тільки по Брацлавській, повідомляє Вінницька міськрада.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів