Унаслідок обстрілу Вінниці є загиблі і поранені

https://racurs.ua/ua/n172663-vorog-atakuvav-vinnycu-raketamy-ie-zagybli-i-poraneni-foto-video.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці 14 липня атакували Вінницю.

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В мережі опублікували перші фото влучань. Видно, що три ракети прилетіли не на військовий об'єкт, а просто у центр міста. Пишуть, що влучання відбулося в офісну будівлю поблизу міського Будинку офіцерів, інше — поблизу нового пологового.

Унаслідок ракетного обстрілу міста є загиблі і поранені, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

На місці удару горять приблизно 50 автомобілів. Наразі відомо про двох загиблих, ще шість людей дістали поранення. Серед загиблих є дитина.

У багатьох областях України уранці 14 липня тривала повітряна тривога. Вінничани повідомляють про сильну пожежу унаслідок ракетної атаки росії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав про черговий терористичний акт російських нелюдів, які вдарили по цивільних об'єктах Вінниці.