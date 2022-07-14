Окупант жаліється дружині на можливості нового українського озброєння — у росіян горять танки (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n172662-okupant-jaliietsya-drujyni-na-mojlyvosti-novogo-ukrayinskogo-ozbroiennya-u-rosiyan-goryat-tanky.htmlРакурс
Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення дзвінка окупанта дружині. Він жаліється на можливості нового українського озброєння. У росіян масово горять танки і техніка.
А от з тією технікою, що мають загарбники, поцілити у відповідь — складно, свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут, — скаржиться окупант своїй дружині.
Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду:
Вам же надо танками стрелять на такие расстояния.
Але «вояк» виправляє її уявлення про сучасну війну:
Да x*ли… они начинают бить тебя за 3−4 километра. Куда ты танком стрельнешь?