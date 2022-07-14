Оккупант жалуется жене на возможности нового украинского вооружения - у россиян горят танки (АУДИО)

https://racurs.ua/n172662-okkupant-jaluetsya-jene-na-vozmojnosti-novogo-ukrainskogo-voorujeniya-u-rossiyan-goryat-tanki.html

Ракурс

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення дзвінка окупанта дружині. Він жаліється на можливості нового українського озброєння. У росіян масово горять танки і техніка.

.

А от з тією технікою, що мають загарбники, поцілити у відповідь — складно, свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут, — скаржиться окупант своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду:

Вам же надо танками стрелять на такие расстояния.

Але «вояк» виправляє її уявлення про сучасну війну: