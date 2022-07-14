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Оккупант жалуется жене на возможности нового украинского вооружения - у россиян горят танки (АУДИО)

Оккупант жалуется жене на возможности нового украинского вооружения — у россиян горят танки (АУДИО)

14 июл 2022, 11:22
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Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення дзвінка окупанта дружині. Він жаліється на можливості нового українського озброєння. У росіян масово горять танки і техніка.



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А от з тією технікою, що мають загарбники, поцілити у відповідь — складно, свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут, — скаржиться окупант своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду:

Вам же надо танками стрелять на такие расстояния.

Але «вояк» виправляє її уявлення про сучасну війну:

Да x*ли… они начинают бить тебя за 3−4 километра. Куда ты танком стрельнешь?

Источник: Ракурс


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