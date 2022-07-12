Тынь-тынь-тынь, набросали и квадрат отработали — оккупанты завидуют ювелирной работе минометчиков и артиллеристов ВСУ (АУДИО)https://racurs.ua/n172605-tyn-tyn-tyn-nabrosali-i-kvadrat-otrabotali-okkupanty-zaviduut-uvelirnoy-rabote-minometchikov.htmlРакурс
Російські окупанти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.
Они (українські захисники — прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там, — розчаровано визнає окупант.
При цьому росіяни критично оцінюють роботу своєї авіації. У розмові йдеться про те, що це «робота на публіку». Насправді «сушка» чи вертоліт" може раз на день здалеку відпрацювати по позиціях ЗСУ і втекти.
Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські мінометники та артилеристи влучають по цілях:
У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные.
СБУ відзначає, що це обговорення перехопили ще до вибухів на складах у Новій Каховці, Херсоні та Чорнобаївці — тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.