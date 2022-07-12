Коллаборанты сидят тихо, как мыши — мэр о ситуации в оккупированном Мелитополе

https://racurs.ua/n172604-kollaboranty-sidyat-tiho-kak-myshi-mer-o-situacii-v-okkupirovannom-melitopole.html

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Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що зараз колаборанти у місті ховаються і майже не зʼявляються на публіці через страх за своє життя. При цьому розправа може чекати на них як з боку українських партизанів, так і самих окупантів та їх поплічників.

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Крім того, російські окупанти не пропускають мешканців Мелітополя та інших окупованих міст, сіл і селищ через блокпост у Василівці.

Люди, які хочуть виїхати з окупації, не можуть дістатися до Запоріжжя, — розповів «Бабелю» Федоров.

Він додав, що зараз ЗСУ ліквідують чергову російську військову базу в Мелітопольському районі. У селищі Мирне, що за 5 км від Мелітополя, над базою росіян видно дим.

Мер розповів: українські спецслужби знають, що усі інші колаборанти перебувають у Мелітополі, усі їхні адреси теж добре відомі.

Саме через це вони сьогодні ходять та озираються по кутах навіть у своїх квартирах. Пул «гауляйтерів» і колаборантів, які є у нашому полі зору — це приблизно 10−15 людей. Ми за ними спостерігаємо. Так от, здебільшого з цих 15 людей більш ніж 10 у понеділок та вівторок сховалися та не виходили ні на роботу, ні до людей, — зазначає мер.

Федоров відзначає, що колаборанти бачать знищення російських військових баз і бояться розправи.

Мер Мелітополя пригадує у цьому сенсі замах на колаборанта андрія сігуту — так званого «голову» адміністрації Мелітопольського району.

За словами Федорова, місцеві колаборанти бояться зокрема «своїх», оскільки між окупантами у Мелітополі відбувається перерозподіл фінансових потоків. Вирішують, зокрема, хто буде контролювати викрадення зерна у Мелітополі та Мелітопольському районі та контролювати привоз з окупованого Криму дизпалива та бензину.

Розправа з боку українців теж лякає посібників окупантів. Федоров розповів, що один з колаборантів живе далеко від міста й у Мелітополь приїздить лише з охороною. Але прізвища мер не назвав, щоб не заважати роботі українських спецслужб.

За його словами, із 12 липня росіяни повністю перекрили виїзд у бік території, підконтрольній Україні. Через блокпост на Василівці не пропускають жодної людини чи автівки — ані приватної, ані вантажної.