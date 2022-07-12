Запад разрабатывает стратегические «планы нападения на россию» через Украину и беларусь — лукашенко

https://racurs.ua/n172603-zapad-razrabatyvaet-strategicheskie-plany-napadeniya-na-rossiu-cherez-ukrainu-i-belarus.html

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олександр лукашенко заявив, що Захід нібито розробляє стратегічні «плани нападу на росію» через Україну та білорусь.

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Останнім часом (і ми це детально обговорювали вчора з президентом російської федерації) розробляються стратегічні плани нападу на росію. І головний напрямок удару (історія повторюється) — через Україну та через білорусь, — заявив лукашенко.

При цьому, за його словами, Європа воювати не хоче, але сьогодні вона повністю «перебуває під чоботом США». В підготовці «нападу» Лукашенко звинуватив «сучасних фашистів країн НАТО».

І вони планують завдання удару через Україну та білорусь. Тому, можливо, навіть частково інтуїтивно я зрозумів це ще в лютому і наказав міністру оборони, начальнику Генерального штабу розробити операцію та закрити повністю західний кордон. Хоча, начебто, загроза була на південному кордоні. Ми теж там не спали, але закрили західний кордон. І, як бачите, за кілька місяців ця стратегія підтверджується, — заявив самопроголошений президент.

Раніше лукашенко часто відзначався екстравагантними заявами щодо війни в Україні та підтримки рф.

Наприклад, самопроголошений президент білорусі заявив, що участь країни у війні проти України «визначена ним давно».

А на 60 день російсько-української війни, яка почалася із вторгнення рф з білорусі, лукашенко закликав «сусідні з білоруссю країни берегти мир та жити дружно».