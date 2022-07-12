Резко возросло число погибших в результате преступления россии в Часовом Яру, фото - ГСЧС

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Ракурс

Внаслідок ракетного удару російських воєнних злочинців на Донбасі загинуло вже 38 людей. Таку сумну статистику наводить МВС станом на 15.30 12 липня.

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З-під завалів п’ятиповерхівки в Часовому Яру дістали 38 тіл, повідомили в ДСНС, уранці 12 липня підтверджена кількість загиблих становила 34 людини.

Рятувальні роботи тривають. Бійці ДСНС розчистили та розібрали понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку.

Нагадаємо, що 9 липня ввечері рашисти обстріляли ракетами з «Урагану» Часів Яр. Внаслідок обстрілу у житловому будинку повністю знищено два під’їзди. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше перебувало щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.

«Ракурс» повідомляв, що момент ракетного удару по багатоповерхівці в Часовому Ярі потрапив на відео.

Представник поліції розповів, що росіяни завдали удару по житловому кварталу Часового Яру вночі чотирма ракетами із системи «Ураган». Місцеві жителі розповіли, що два удари прийшлися на гуртожиток. Значних руйнувань зазнало й приватне житло мешканців.