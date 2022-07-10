Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Часовом Яру, скриншот видео
Момент ракетного удара по многоэтажке во Часовом Яру попал на видеоhttps://racurs.ua/n172536-moment-raketnogo-udara-po-mnogoetajke-vo-chasovom-yaru-popal-na-video.htmlРакурс
Російські війська вчора, 9 липня, ввечері ракетами з установок «Ураган» завдали удару по багатоповерхівці в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
.
Момент ракетного удару потрапив на відео, яке у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 липня, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
У ДСНС інформують, що з-під завалів зруйнованої ракетним ударом багатоповерхівки вже дістали тіла восьми загиблих осіб.
Раніше повідомлялося, що, за словами місцевих мешканців, під завалами цього будинку могли опинитися понад 30 людей.
россия перебрасывает резервы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступлений — британская разведка
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Загрузка...