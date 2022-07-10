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Последствия обстрела Харькова, фото: Нацполиция
Последствия ночных обстрелов Харькова показала полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n172535-posledstviya-nochnyh-obstrelov-harkova-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 10 липня, завдали чергового ракетного удару по цивільних об'єктах Харкова.
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В результаті постраждала одна людина. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що ворог о 3.30 ночі атакував ракетами Слобідський та Основ‘янський райони Харкова:
- першим ударом знищено верхні поверхи навчального закладу;
- друга ракета розірвалася на території приватного будинку. Одна людина отримала поранення. Часткових пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із будинком.
В Харківській обласній прокуратурі зазначають, що поранення отримав 62-річний місцевий житель. Також частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.
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