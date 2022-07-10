Последствия обстрела Харькова, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n172535-posledstviya-nochnyh-obstrelov-harkova-pokazala-policiya-foto.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 10 липня, завдали чергового ракетного удару по цивільних об'єктах Харкова.

.

В результаті постраждала одна людина. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що ворог о 3.30 ночі атакував ракетами Слобідський та Основ‘янський райони Харкова:

першим ударом знищено верхні поверхи навчального закладу;

друга ракета розірвалася на території приватного будинку. Одна людина отримала поранення. Часткових пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із будинком.

В Харківській обласній прокуратурі зазначають, що поранення отримав 62-річний місцевий житель. Також частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.