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Ракурс
Наслідки обстрілу Харкова, фото: Нацполіція

Наслідки нічного обстрілу Харкова показала поліція (ФОТО)

10 лип 2022, 12:01
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Рашисти в ніч на сьогодні, 10 липня, завдали чергового ракетного удару по цивільних об'єктах Харкова.



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В результаті постраждала одна людина. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що ворог о 3.30 ночі атакував ракетами Слобідський та Основ‘янський райони Харкова:

  • першим ударом знищено верхні поверхи навчального закладу;
  • друга ракета розірвалася на території приватного будинку. Одна людина отримала поранення. Часткових пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із будинком.

В Харківській обласній прокуратурі зазначають, що поранення отримав 62-річний місцевий житель. Також частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

Наслідки обстрілу Харкова, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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