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Наслідки обстрілу Харкова, фото: Нацполіція
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Рашисти в ніч на сьогодні, 10 липня, завдали чергового ракетного удару по цивільних об'єктах Харкова.
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В результаті постраждала одна людина. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що ворог о 3.30 ночі атакував ракетами Слобідський та Основ‘янський райони Харкова:
- першим ударом знищено верхні поверхи навчального закладу;
- друга ракета розірвалася на території приватного будинку. Одна людина отримала поранення. Часткових пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із будинком.
В Харківській обласній прокуратурі зазначають, що поранення отримав 62-річний місцевий житель. Також частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.
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