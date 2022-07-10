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Ракурс
Українські винищувачі МіГ-29 прикривають ударну авіацію, скріншот відео

Передній край оборони показали Повітряні сили (ВІДЕО)

10 лип 2022, 11:32
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Повітряні сили показали, як з літака виглядає передній край оборони на Сході України.



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Відповідне відео, сьогодні, 10 липня, опубліковане на сторінці Командування Повітряних сил в соціальній мережі Фейсбук.

Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ! — зазначається в описі до відео.

На відео можна побачити момент польоту українського військового літака над зоною бойових дій.

Нагадаємо, впродовж 7 липня ударами українських бомбардувальників та штурмовиків знищено склад боєприпасів ворога та десятки рашистів, а також танки та бойові броньовані машини.

Джерело: Ракурс


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